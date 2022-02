Operata Nza | la piccola profuga curda malata di cuore | è in ottime condizioni

Advertising

E' in ottime condizioni cliniche, la bambina curda arrivata a Napoli venerdì scorso,nella notte presso la Uoc di Cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale dei Colli diretta da Guido Oppido. "Al momento - spiega Oppido - ...Sta bene la piccola, la bimba curda di nove mesi affetta da una grave malformazione cardiaca congenita e arrivata a ... La bimba è statanella notte del 15 febbraio presso l'Unità Operativa ...E’ in ottime condizioni cliniche Nza, la bambina curda arrivata a Napoli venerdì scorso, operata nella notte presso la Uoc di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale dei Colli diretta da ...Rischiava di morire per un pianto. 'La piccola Nza ce l'ha fatta. La bimba irachena di nove mesi, giunta in Italia grazie a una rete straordinaria che abbiamo messo in piedi in pochissimi giorni, ha..