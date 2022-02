Odriozola: "La Fiorentina è passione, adoro i tifosi viola" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Firenze,16 febbraio 2022 - Protagonista in campo con una crescita importante, costante spinta sulla destra e spina nel fianco degli avversari, Alvaro Odriozola si è ambientato alla grande a Firenze e ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Firenze,16 febbraio 2022 - Protagonista in campo con una crescita importante, costante spinta sulla destra e spina nel fianco degli avversari, Alvarosi è ambientato alla grande a Firenze e ...

Advertising

acffiorentina : ?? | ONE ON ONE: ALVARO ODRIOZOLA L'importanza del calcio, una vita speciale, vivere un sogno. Odriozola si raccont… - DiMarzio : .@acffiorentina, da #Commisso al calcio totale di #Italiano: #Odriozola si racconta - Fiorentinanews : FOTO - #Odriozola sempre più fiorentino: lo spagnolo 'sogna in grande' mentre ammira il David #Fiorentina - Laura_Bennati : RT @Fiorentinanews: #Odriozola: 'La #Fiorentina significa passione, è un modo di vivere. I tifosi mi fanno impazzire, adoro la loro passion… - marco___CR7 : RT @acffiorentina: ?? | ONE ON ONE: ALVARO ODRIOZOLA L'importanza del calcio, una vita speciale, vivere un sogno. Odriozola si racconta. #… -