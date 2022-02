(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUnbreve ma intenso e partecipato quello che i sindaci ed i cittadini dell’ Agro nocerino sarnese hanno sfilato per la legalità,laorganizzata. Come spiegato dal primo cittadino, Manlio Torquato, che ha promosso la mobilitazione popolare, nel rispetto della legalità e delle norme anti Covid è stato deciso di contenere la sfilata ad un breve tratto che da Piazza Municipio conduce verso il luogo dove si è tenuto l’ultimo attentato dinamitardoun negozio di abbigliamento. “Un gesto simbolico ma anche sostanziale con il qualenon abbassa e non vuole abbassare la testa” lo ha definito Torquato che dietro lo striscione “Reagirela“ si ...

Advertising

anteprima24 : ** Nocera Inferiore, #Corteo contro la criminalità ** - puntomagazine : Atti intimidatori, @Piero_De_Luca : Solidarietà alla Comunità di Nocera Inferiore - @pdnetwork @pdcampania #news… - CSVSalerno : #opportunità Il Comune di Nocera Inferiore ha pubblicato un avviso per l’individuazione di soggetti del Terzo Setto… - radioalfa : Corteo contro la criminalità a Nocera Inferiore, l'appello a Radio Alfa del sindaco Manlio Torquato - InNotizia : «Saremo come sempre al fianco delle Istituzioni, dei commercianti, della società civile». Così Tommaso Battaglini,… -

Ultime Notizie dalla rete : Nocera Inferiore

Pascarella dirimanda le squadre negli spogliatoi e poi fa rientro dopo qualche minuto per emettere il triplice fischio arbitrale. La gara si ferma al 6' della ripresa sullo 0 - 0. ...Un corteo contro la criminalità oggi pomeriggio si terrà oggi pomeriggio a, con partenza alle 18.00 da Palazzo di città. Vuole essere un'azione dimostrativa della presenza dello Stato dopo i molteplici casi di micro e macro criminalità che hanno ...Lo scrive in una nota l’Onorevole Piero De Luca che ha espresso solidarietà e vicinanza alla comunità di Nocera Inferiore, vittima, nelle scorse settimane di molteplici atti intidimidatori ed oggi ...Dopo un viaggio lungo in aereo da Boston a Roma, con scalo nel New Jersey, i due italoamericani Giancarlo Natale e Raffaele Scalzi sono arrivati a Nocera accompagnati dall’altro socio Nunzio Grasso e ...