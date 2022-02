Mussari e la lettera choc di David Rossi | Non si esprimeva così

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mussari lettera

il Giornale

'Per lui provavo un amore fratello', ha ribaditoche ha esordito leggendo una parte della suaindirizzata ad Antonella Tognazzi, la vedova di Rossi. 'Non posso restare indifferente ......il suo modo di esprimersi per il David Rossi che io conoscevo" quello che risulta dallache il manager morto avrebbe scritto alla moglie Antonella Tognazzi prima di morire , ha detto...La risposta: “Io non penso”. Parola dell’ex presidente del Monte dei Paschi di Siena Giuseppe Mussari durante la sua audizione alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte dell’ex capo della ...Oggi la commissione d'inchiesta parlamentare sul caso David Rossi ha ascoltato Giuseppe Mussari. Tra le varie affermazioni fatte, l'ex presidente del Monte dei Paschi di Siena ha parlato di testi che ...