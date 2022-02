Metastasi Tumorali: Nuovo metodo terapeutico (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È possibile prevenire le Metastasi? secondo una nuova ricerca sì. Un Nuovo approccio terapeutico impedisce la crescita di Metastasi Tumorali almeno nei modelli murini,. costringendo le cellule cancerose ad uno stato “dormiente”. in cui non sono in grado di moltiplicarsi. Lo studio, pubblicato su Journal of Experimental Medicine (JEM), .potrebbe portare a nuovi trattamenti che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Veleno delle api uccide cellule del cancro al seno Autismo: un futuro con le cellule Staminali Malawi: contro la malaria, vaccino annunciato dall’OMS CRISPR: dibattito sulla correzione del genoma umano Genoma Umano: la “risposta” al dibattito del WHO Malattie Dermatologiche: nasce SKIN Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È possibile prevenire le? secondo una nuova ricerca sì. Unapproccioimpedisce la crescita dialmeno nei modelli murini,. costringendo le cellule cancerose ad uno stato “dormiente”. in cui non sono in grado di moltiplicarsi. Lo studio, pubblicato su Journal of Experimental Medicine (JEM), .potrebbe portare a nuovi trattamenti che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Veleno delle api uccide cellule del cancro al seno Autismo: un futuro con le cellule Staminali Malawi: contro la malaria, vaccino annunciato dall’OMS CRISPR: dibattito sulla correzione del genoma umano Genoma Umano: la “risposta” al dibattito del WHO Malattie Dermatologiche: nasce SKIN

