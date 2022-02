Malata sclerosi, è stata sera di lacrime (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Quella dopo la decisione della Corte costituzionale è stata una sera di lacrime, per me e per tanti malati come me": Laura Santi, giornalista perugina Malata di sclerosi multipla grave, progressiva, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Quella dopo la decisione della Corte costituzionale èunadi, per me e per tanti malati come me": Laura Santi, giornalista peruginadimultipla grave, progressiva, ...

Ultime Notizie dalla rete : Malata sclerosi Malata sclerosi, è stata sera di lacrime "Quella dopo la decisione della Corte costituzionale è stata una sera di lacrime, per me e per tanti malati come me": Laura Santi, giornalista perugina malata di sclerosi multipla grave, progressiva, consigliere dell'associazione Luca Coscioni, commenta così la decisione della Consulta che ha dichiarato inammissibile il quesito del referendum sull'...

Metropolis/28 - Referendum stupefacenti. Con Bonino e Cappato, Laura Santi e monsignor Paglia (integrale) Aspettando le pronunce della Corte Costituzionale sugli 8 quesiti referendari, parliamo di eutanasia e liberalizzazione della cannabis con Laura Santi, malata di sclerosi multipla da 25 anni, Emma Bonino (+Europa), Marco Cappato (Associazione Luca Coscioni) e monsignor Vincenzo Paglia (presidente della pontificia accademia per la vita). Apre i lavori ...

BOZZA – Eutanasia in Europa. In Belgio il via libera per gli adulti è arrivato il mese successivo mentre dal 2014 anche i minori malati terminali possono farne richiesta ... come morbo di Parkinson, sclerosi multipla e sclerosi ...

