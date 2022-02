Made in Italy, Confindustria:'Bello e Ben fatto' vale 135 mld export (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il 'Bello e Ben fatto italiano' vale 135 miliardi di euro e rappresenta una parte consistente delle esportazioni complessive dell'Italia ed è trasversale a tutti i principali comparti dal Made in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il 'e Benitaliano'135 miliardi di euro e rappresenta una parte consistente delle esportazioni complessive dell'Italia ed è trasversale a tutti i principali comparti dalin ...

Advertising

matteosalvinimi : Sì ai grilli a tavola, ma guai a bere il vino! Ecco la follia della proposta europea, la Lega farà le barricate per… - Mov5Stelle : Agroalimentare: vogliamo un sistema più ecocompatibile e tutelare il Made in Italy @TrentacosteM5S - NicolaPorro : I nostri grandi marchi sono a rischio…???? - janebusiness7 : RT @italiagioielli: #Gioielli da Sogno Made in Italy Migliaia di Recensioni 5 ?????????? ?? - janebusiness7 : RT @italiagioielli: #Gioielli da Sogno Made in Italy Migliaia di Recensioni 5 ?????????? ?? -