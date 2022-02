** M5S: Corrado, ‘terzo mandato morte definitiva del Movimento nato da Casaleggio' ** (2) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) - La questione del terzo mandato, secondo Corrado, non dipende solo dal fatto che “i maggiorenti del partito, quelli che l'hanno portato a questo punto, vogliono prolungare la loro permanenza nei palazzi del potere. Quello è il primo obiettivo, ma il problema vero è la gestione degli eletti: per contare qualcosa nella prossima legislatura, quando ci saranno forse 70-80 eletti del Movimento, non possono permettersi che 40 di questi siano cittadini appena entrati nelle istituzioni, perché non sarebbero mai concordi con il loro modo di fare politica di oggi e uscirebbero dal Movimento dopo due mesi. Gli servono soldati: persone formate nel tempo, che conoscono le dinamiche della politica e che hanno dimostrato fedeltà”. Per questo l'ex candidato sindaco pentastellato è convinto che il dibattito sul terzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) - La questione del terzo, secondo, non dipende solo dal fatto che “i maggiorenti del partito, quelli che l'hanno portato a questo punto, vogliono prolungare la loro permanenza nei palazzi del potere. Quello è il primo obiettivo, ma il problema vero è la gestione degli eletti: per contare qualcosa nella prossima legislatura, quando ci saranno forse 70-80 eletti del, non possono permettersi che 40 di questi siano cittadini appena entrati nelle istituzioni, perché non sarebbero mai concordi con il loro modo di fare politica di oggi e uscirebbero daldopo due mesi. Gli servono soldati: persone formate nel tempo, che conoscono le dinamiche della politica e che hanno dimostrato fedeltà”. Per questo l'ex candidato sindaco pentastellato è convinto che il dibattito sul terzo ...

