Iva Zanicchi decide di rivelare | “mentre cantavo sul palco a Sanremo …” | nessuno se ne era accorto

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ivala conosciamo tutti per essere una grande artista, una cantante che all’età di 80 anni ha cantato suldell’Ariston qualche settimana fa emozionando il pubblico italiano. La sua carriera è sicuramente ricca di grandi successi e non ha bisogno di alcuna presentazione. Proprio suldell’Ariston per la 72esima edizione del Festival diha presentato un brano intitolato Voglio amarti che ha avuto un grande successo. Di questa sua esperienza alla manifestazione canora più importante d’Italia, Iva ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Unomattina, il programma dove è stata ospite nei giorni scorsi. Ma cosa ha dichiarato la cantante? Ivaospite a Unomattina parla della partecipazione al Festival diIva ...