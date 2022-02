Italia in lutto | il suo gesto estremo aveva scioccato tutti | è morto poco fa

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'uomo, era ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli.riportato ustioni su tutto il corpo. Originario della provincia di Crotone ma residente a Rende (Cosenza), il 31 gennaio scorso l'uomo si era cosparso di benzina proprio davanti alla caserma dei Carabinieri di Rende, dandosi poi fuoco. Dopo le primissime cure a Cosenza, il trentatreenne era stato trasportato nel reparto grandi ustionati del Cardarelli di Napoli, dove i medici lo hanno sottoposto a diversi interventi nel tentativo di salvargli la vita. Le sue condizioni erano rimaste sempre molto gravi e purtroppo, dopo giorni di ricovero, il professore non ce l'ha fatta. Il giorno del drammaticoa Rende erano stati due gommisti della zona e un carabiniere a soccorrere il professore con degli estintori. Ancora non chiari i motivi del suo drammatico. "Vi ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia lutto

Mentre giovedì, giorno dicittadino voluto dalla sindaca di Monte Urano, Moira Canigola, si ... poi si sono stabiliti nuovamente in) guardati a vista dal medico di fiducia che li assiste ...A Rosolini, ieri, bandiere a mezz'asta ecittadino proclamato dal sindaco Giuseppe Incatasciato. Intanto il Gip di Siracusa, per la morte del piccolo, ha convalidato i fermi alla madre e al suo ...Qualche anno fa aveva subito un grave lutto in famiglia, la scomparsa dell'amato fratello, una perdita impossibile da metabolizzare fino in fondo per chiunque. A detta di altri conoscenti potrebbe ...L’autista sarà ascoltato oggi dai carabinieri del reparto operativo locale.Mentre giovedì, giorno di lutto cittadino voluto ... poi si sono stabiliti nuovamente in Italia) guardati a vista ...