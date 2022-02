“Io l’ho vista, sei tu!”. Federico Fashion Style mette in imbarazzo Bianca Guaccero. Che nega tutto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È iniziata una nuova stagione de Il Cantante Mascherato, lo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci. Al termine della prima puntata c’è stato lo spareggio a tre tra Aquila, Gallina e Pesce Rosso ad avere la peggio è stata la Gallina Bluebell. All’interno della maschera c’era la cantante Fiordaliso. Sui profili social del programma Milly Carlucci ha spiegato gli indizi per indovinare chi si trovava all’interno della Gallina. Innanzitutto il colore delle sue piume, un blue chiaro, era un riferimento al suo nome perché il fiore Fiordaliso è di quel colore. Un altro indizio è stato l’inquadrare due uova mentre la maschera parlava della famiglia, qui il riferimento è al fatto che Fiordaliso ha due figli Sebastiano e Paolino. Si è definita ‘gallina un po’ da brodo’ per l’età mentre il fatto che non va d’accordo con i galli si riferisce ai suoi due matrimoni ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È iniziata una nuova stagione de Il Cantante Mascherato, lo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci. Al termine della prima puntata c’è stato lo spareggio a tre tra Aquila, Gallina e Pesce Rosso ad avere la peggio è stata la Gallina Bluebell. All’interno della maschera c’era la cantante Fiordaliso. Sui profili social del programma Milly Carlucci ha spiegato gli indizi per indovinare chi si trovava all’interno della Gallina. Innanziil colore delle sue piume, un blue chiaro, era un riferimento al suo nome perché il fiore Fiordaliso è di quel colore. Un altro indizio è stato l’inquadrare due uova mentre la maschera parlava della famiglia, qui il riferimento è al fatto che Fiordaliso ha due figli Sebastiano e Paolino. Si è definita ‘gallina un po’ da brodo’ per l’età mentre il fatto che non va d’accordo con i galli si riferisce ai suoi due matrimoni ...

