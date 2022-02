Inter-Liverpool, programma e telecronisti Amazon Prime Video ottavi Champions League (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Amazon Prime Video di Inter-Liverpool, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2021/2022. Al Meazza i nerazzurri proveranno a tenere in bilico il passaggio del turno in vista del ritorno ad Anfield Road, ma i Reds fanno davvero paura. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio fissato alle ore 21 di mercoledì 16 febbraio. Inter-Liverpool sarà visibile su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ile isudi, match valido per l’andata deglidi finale di2021/2022. Al Meazza i nerazzurri proveranno a tenere in bilico il passaggio del turno in vista del ritorno ad Anfield Road, ma i Reds fanno davvero paura. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio fissato alle ore 21 di mercoledì 16 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | QUALITÀ E PERSONALITÀ ?? Le partite del cuore, i numeri, la carriera e tante curiosità su @hakanc10 ?? Sai tutto… - Inter : ? | GUESS WHO ? Ha segnato un gol incredibile contro una squadra allenata da Klopp ??? Ha esordito in nerazzurro c… - Inter : ?? | MATRIX ??? Cosa si prova a giocare la Champions con la maglia dell'Inter? ?? Che avversario è il Liverpool di Kl… - CalcioOggi : La partita di Zhang: dal campo a fatturato, così punta a ridurre il gap col Liverpool - La Gazzetta dello Sport - Dalla_SerieA : Diretta Inter-Liverpool ore 21: dove vederla in tv, in streming e probabili formazioni - -