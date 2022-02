Il vino non sarà nella black list Ue della Commissione Beca. La soddisfazione di FdI-Ecr (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Esprimiamo soddisfazione per il grande risultato ottenuto sul voto della relazione della Commissione speciale Beca per la lotta al cancro che è stata votata a Strasburgo. Sono stati accolti anche i nostri emendamenti per modificare una formulazione eccessivamente rigida riguardo al controllo delle bevande alcoliche, mettendo in evidenza le differenze tra abuso e consumo moderato e responsabile di alcool; eliminando il tentativo di imporre sistemi di etichettatura fuorvianti, ed evitando che le imprese del settore vengano escluse dalla collaborazione con importanti attività ed eventi come quelli sportivi. Infatti il gruppo Ecr e la delegazione di FdI hanno condiviso le preoccupazioni di produttori e associazioni di settore preoccupati dalle conseguenze che tale proposta avrebbe avuto sul nostro stile ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Esprimiamoper il grande risultato ottenuto sul votorelazionespecialeper la lotta al cancro che è stata votata a Strasburgo. Sono stati accolti anche i nostri emendamenti per modificare una formulazione eccessivamente rigida riguardo al controllo delle bevande alcoliche, mettendo in evidenza le differenze tra abuso e consumo moderato e responsabile di alcool; eliminando il tentativo di imporre sistemi di etichettatura fuorvianti, ed evitando che le imprese del settore vengano escluse dalla collaborazione con importanti attività ed eventi come quelli sportivi. Infatti il gruppo Ecr e la delegazione di FdI hanno condiviso le preoccupazioni di produttori e associazioni di settore preoccupati dalle conseguenze che tale proposta avrebbe avuto sul nostro stile ...

