Highlights Olimpia Milano-Sassari 88-68 | quarti di finale Final Eight Coppa Italia 2022 VIDEO

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilcon glidi AX Armani Exchange-Banco di Sardegna, valida per ididelladidi basket. Gli uomini di coach Messina si impongono con autorità accelerando nel terzo quarto, quando, dopo un buon primo tempo, i sardi calano nella tenuta fisica dopo i problemi di Covid degli ultimi giorni: 88-68 il risultato. Centesima vittoria nella competizione per l’, che passa così in semi, dove affronterà la vincente di Trento-Brescia. Ecco quindi le azioni salienti dell’incontro. CRONACA e TABELLINO IL TABELLONE ...

... tutte le produzioni originali, gli approfondimenti, glie le repliche ondemand. Nuovi ... nella massima competizione continentale sarà sicuramente protagonista l'Milano di coach ...La squadra di Messina non lascia scampo all'avversaria marchigiana, una delle due squadre (l'altra è il Fenerbahce) capaci di batterla finora in ...L’Olimpia interpreta perfettamente l’ultima gara di campionato prima della pausa. Non lascia scampo a Pesaro, una delle due squadre (l’altra è il Fenerbahce) che sono state capaci di batterla nel 2022 ...Il video con gli highlights di A|X Armani Exchange Milano-Carpegna Prosciutto Pesaro, valida per la 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I meneghini disputano un’ottima partita, ...