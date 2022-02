Giustizia | dalla Consulta via libera a 4 referendum | proseguono lavori

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La Corte costituzionale ha proseguito in Camera di consiglio l'esame sull'ammissibilità deicominciato il 15 febbraio. In attesa del deposito delle sentenze, previsto nei prossimi giorni, l'Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha finora ritenuto ammissibili quattro quesiti referendari: Abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità; Limitazione delle misure cautelari; Separazione delle funzioni dei magistrati; Eliminazione delle liste di presentatori per l'elezione dei togati del CSM.I quesiti sono stati ritenuti ammissibili perchè le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l'ordinamento costituzionale esclude il ricorso all'istituto referendario. Idella Cortecon l'esame dei rimanenti quesiti referendari. (ITALPRESS).

