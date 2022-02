GF Vip 6 | Delia Duran perdona Alex Belli e scatta il bacio

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Se in molti pensavano che la soap opera più chiacchierata d’Italia sul triangolo-Soleil fosse giunta al termine, si possono rassegnare al fatto che non sia così. Dopo nemmeno 48 ore dall’ingresso bis diin Casa sembrerebbe proprio cheabbia ceduto ai tentativi dell’attore di riconquistarla. Infatti, se in un primo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

HelenaG07927152 : @_Sibeling_ Ciccia guarda che il man sta sparando cazzate su tutti! Oggi ha detto che Delia è stata manipolata da s… - LIReMa4 : RT @blogtivvu: Alex Belli e Delia Duran fanno l’amore al GF Vip? “Non posso…”, spunta il video bollente - GenoveseGiusy : Gf Vip 6, scatta il bacio tra Alex Belli e Delia Duran: “Mi sei mancata piccolina” - blogtivvu : Alex Belli e Delia Duran fanno l’amore al GF Vip? “Non posso…”, spunta il video bollente - ilariagenio3 : @GrandeFratello NATHALIE HAI MAI ROSICATO PER QUALCOSA ALL INTERNO DELLA CASA? MIRIANA 6 RIUSCITA A CAPIRE CHE VERS… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Delia

Il giornalista accontenterà questa richiesta? Manuel Bortuzzo vs Gf/ "Mi sono inca*zato, Alex ... Lulù Selassiè VsDuran "Urli come una cornacchia"/ "Alex falso? Povero lui!" Manuel di recente ...Nella notte poi Alex Belli spiega a( come se c'è ne fosse bisogno) perchè é rientrato nella casa del GF: la vuole riconquistare perché senza di lei non riesce piú a mangiare. Lei gli ha ...Oggi, raggiungendo Alex nella stiva, Delia ha affermato: “Ma qua fa un po’ freddo…”, venendo letteralmente trascinata dentro una stanza lontana dalle telecamere del GF Vip. “Non posso…” ha sussurrato ...Entrate e uscite dal GF Vip. Baci, liti furiose e amore libero. Tutto questo e molto altro è stata la lunghissima storia che ha coinvolto Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge Entrate e uscite dal GF ...