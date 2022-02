GAZZETTA – Barcellona su Koulibaly del Napoli: alternativa a De Ligt (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Barcellona deve ricostruire e per farlo si è affidato a Xavi. L’uomo che da calciatore ha dato tantissime vittoria ai catalani ora si trova a guidare il Barça da allenatore. A lui è affidata anche la scelta di alcuni giocatori chiave per la rinascita del club che in questa stagione ha già detto addio al sogno di vincere la Liga. Il Barcellona sarà avversario del Napoli in Europa League, il grande obiettivo di Xavi e dei sui ragazzi. A gennaio il club ha già dato tre rinforzi al suo tecnico, sono arrivati infatti: Ferran Torres, Aubameyang e Adama Traoré. Ma per il futuro il Barcellona vuole continuare a rinforzare la rosa di Xavi. Secondo GAZZETTA dello Sport il club spagnolo sta pensando a Koulibaly del Napoli per rinforzare la difesa. Il contratto del senegalese ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ildeve ricostruire e per farlo si è affidato a Xavi. L’uomo che da calciatore ha dato tantissime vittoria ai catalani ora si trova a guidare il Barça da allenatore. A lui è affidata anche la scelta di alcuni giocatori chiave per la rinascita del club che in questa stagione ha già detto addio al sogno di vincere la Liga. Ilsarà avversario delin Europa League, il grande obiettivo di Xavi e dei sui ragazzi. A gennaio il club ha già dato tre rinforzi al suo tecnico, sono arrivati infatti: Ferran Torres, Aubameyang e Adama Traoré. Ma per il futuro ilvuole continuare a rinforzare la rosa di Xavi. Secondodello Sport il club spagnolo sta pensando adelper rinforzare la difesa. Il contratto del senegalese ...

Advertising

cn1926it : VIDEO #Gazzetta: “Lacune strutturali e crisi di gol: #Napoli puoi battere il #Barça” - napolipiucom : GAZZETTA - Barcellona su Koulibaly del Napoli: alternativa a De Ligt #Barcellona #Koulibaly #napoli… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Il Barcellona su Koulibaly, ha il contratto in scadenza tra 16 mesi e il prezzo può aggirarsi tra i 30 e i 4… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Il Barcellona su Koulibaly, ha il contratto in scadenza tra 16 mesi e il prezzo può aggirarsi tra i 30 e i 4… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Il Barcellona su Koulibaly, ha il contratto in scadenza tra 16 mesi e il prezzo può aggirarsi tra i 30 e i 4… -