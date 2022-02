Fontana al veleno: «Un azzurro bronzo nella staffetta tra chi mi faceva cadere apposta» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Argento rovente: Arianna Fontana, alla sua 11/a medaglia olimpica oggi a Pechino, è tornata sulle accuse allo staff azzurro dello short track. “Gli attacchi degli uomini di cui ho parlato? Ho perdonato da tempo, ma non dimentico… Alla fine è solo uno degli uomini che mi ha attaccato sul ghiaccio ad aver continuato. Sì, è L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Argento rovente: Arianna, alla sua 11/a medaglia olimpica oggi a Pechino, è tornata sulle accuse allo staffdello short track. “Gli attacchi degli uomini di cui ho parlato? Ho perdonato da tempo, ma non dimentico… Alla fine è solo uno degli uomini che mi ha attaccato sul ghiaccio ad aver continuato. Sì, è L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT Fontana al veleno: «Un azzurro bronzo nella staffetta tra chi mi faceva cadere apposta»: Argent… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Arianna Fontana al veleno: «Un azzurro bronzo nella staffetta di oggi tra chi mi faceva cadere apposta in allenamento» h… - CalcioFinanza : Arianna Fontana al veleno: «Un azzurro bronzo nella staffetta di oggi tra chi mi faceva cadere apposta in allenamen… - GovernantManlio : @fattoquotidiano Fontana vuole più soldi per portarseli all’estero! All’attacco! Ed è ancora governatore, in un pae… -