Fondi Cipess nel Sannio, la soddisfazione di Carmine Agostinelli (Noi di Centro) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Negli ultimi riparti del Cipess è presente anche il territorio Sannita con due importanti interventi stradali per un valore di oltre 28 milioni di euro. Si tratta del completamento della fondovalle Tammaro e del completamento della fondovalle Vitulanese”. Un esempio di virtuosità e sinergia territoriale, commenta Carmine Agostinelli, segretario provinciale del partito “noi Di Centro”. “Si tratta di due opere strategiche per il nostro territorio, opere che agevoleranno il collegamento tra le aree interne e la città metropolitana e contribuiranno a migliorare la qualità della vita del territorio sannita in genere. A questi ed a tutti gli altri interventi infrastrutturali in essere e programmati, occorre affiancare una vincente politica strategica del nostro territorio al fine di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Negli ultimi riparti delè presente anche il territorio Sannita con due importanti interventi stradali per un valore di oltre 28 milioni di euro. Si tratta del completamento della fondovalle Tammaro e del completamento della fondovalle Vitulanese”. Un esempio di virtuosità e sinergia territoriale, commenta, segretario provinciale del partito “noi Di”. “Si tratta di due opere strategiche per il nostro territorio, opere che agevoleranno il collegamento tra le aree interne e la città metropolitana e contribuiranno a migliorare la qualità della vita del territorio sannita in genere. A questi ed a tutti gli altri interventi infrastrutturali in essere e programmati, occorre affiancare una vincente politica strategica del nostro territorio al fine di ...

Advertising

anteprima24 : ** Fondi #Cipess nel Sannio, la soddisfazione di Carmine #Agostinelli (Noi di Centro) ** - antonellaa262 : Napoli ha ottenuto 400 milioni dal Cipess, per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, di progetti i… - ansa_economia : Via libera a 6,3 mld fondi per strade, ferrovie, acqua. Ok del Cipess. Fondi per 2021-27. L'80% va al Sud #ANSA - VesuvioLive : In arrivo 400 milioni per Napoli, fondi anche per la Linea 6 e 10 della metro - ScrivoLibero : Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci esprime apprezzamento per il via libera, da parte del Cipess,… -