Fabian Ruiz confessa:” Ho un grande obiettivo. Con il Barça ci vendicheremo!” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Siamo alla vigilia della supersfida tra Napoli e Barcellona valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Dell’attesa e della sensazioni della vigilia, ma non solo, ha parlato Fabian Ruiz ad As. Ecco le sue parole:” Barcellona-Napoli? È una partita storica per Maradona, per i napoletani è come un Dio: vogliamo regalargli un omaggio dinnanzi alla squadra che lo ha portato in Europa. Vogliamo vendicare l’ultimo 3-1 subito contro di loro. Cambiamenti dal giorno del sorteggio? A tutti ha sorpreso come hanno iniziato. La perdita di Messi si è fatta sentire e fa sempre piacere non averlo contro. Come lui non c’è nessuno, però il Barcellona ha giocatori determinanti in ogni zona del campo. Ritorno in Nazionale spagnola? Sto lavorando duro per poter tornare, rappresentare la Spagna è il massimo e voglio essere pronto quando tornerò questa ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Siamo alla vigilia della supersfida tra Napoli e Barcellona valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Dell’attesa e della sensazioni della vigilia, ma non solo, ha parlatoad As. Ecco le sue parole:” Barcellona-Napoli? È una partita storica per Maradona, per i napoletani è come un Dio: vogliamo regalargli un omaggio dinnanzi alla squadra che lo ha portato in Europa. Vogliamo vendicare l’ultimo 3-1 subito contro di loro. Cambiamenti dal giorno del sorteggio? A tutti ha sorpreso come hanno iniziato. La perdita di Messi si è fatta sentire e fa sempre piacere non averlo contro. Come lui non c’è nessuno, però il Barcellona ha giocatori determinanti in ogni zona del campo. Ritorno in Nazionale spagnola? Sto lavorando duro per poter tornare, rappresentare la Spagna è il massimo e voglio essere pronto quando tornerò questa ...

Advertising

DiMarzio : Presente e futuro: le parole di #FabianRuiz alla vigilia della sfida di #EuropaLeague tra il @sscnapoli e il… - infoitsport : TUTTOSPORT - Barcellona e (soprattutto) Psg su Fabian Ruiz: il Napoli ha fissato il prezzo - infoitsport : Barcellona, occhi in casa Napoli: non solo Fabian Ruiz sulla lista dei catalani - infoitsport : Napoli, Fabian Ruiz sul suo futuro: 'La Spagna è casa mia, mi piacerebbe tornarci un giorno' - infoitsport : Fabian Ruiz: 'Al Napoli sono felice, la città merita lo scudetto. Un giorno tornerò in Spagna' -