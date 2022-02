Cannabis | referendum inammissibile | la Corte Costituzionale boccia il quesito per depenalizzare la coltivazione

Advertising

marcocappato : La #Cortecostituzionale presieduta da Giuliano Amato ha completato il lavoro di eliminazione dei #referendum popola… - you_trend : ?? #BREAKING La #CorteCostituzionale ha giudicato INAMMISSIBILE il #referendum sulla legalizzazione della #cannabis. - lorepregliasco : La bocciatura del referendum sull'eutanasia rischia di rendere anche più difficile raggiungere il quorum per gli al… - inacozyroom : RT @marcocappato: La #Cortecostituzionale presieduta da Giuliano Amato ha completato il lavoro di eliminazione dei #referendum popolari. Do… - salerno_lucia : RT @marcocappato: La #Cortecostituzionale presieduta da Giuliano Amato ha completato il lavoro di eliminazione dei #referendum popolari. Do… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis referendum

Inammissibile ilsulle "sostanze stupefacenti, non sulla". La Corte costituzionale ha ammesso i primi 4del pacchetto giustizia, deve ancora esaminane altri due nello ...Adesso all'appello mancano ancora duesulla giustizia, la responsabilità civile dei giudici e gli avvocati con diritto di voto nei consigli giudiziari. Nonché il quesito sullache ...ROMA. La Corte Costituzionale ha bocciato il referendum sulla cannabis legale, ritenendolo "inammissibile". Respinto anche il quesito sulla responsabilità civile dei giudici, mentre é stato ammesso ...Sono in tutto 4 per ora i referendum ammessi dalla Corte costituzionale in materia di giustizia, ma l'esame degli altri quesiti prosegue. Lo sottolinea la stessa Consulta in una nota. Quelli sinora ...