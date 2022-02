Beautiful | Liam e Steffy pieni di sensi di colpa

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le anticipazioni dici fanno sapere chesi sentiranno molto inper ciò che hanno fatto.presi daidiUna nuova puntata attende i fan di. Le anticipazioni ci fanno sapere che siachesaranno in forte imbarazzo con i rispettivi partner. Cosa succederà? Andiamo a vedere i dettagli dell’episodio che come sempre va in onda dalle 14.10 circa su Canale 5. Anticipazioni:hanno tradito tutti Come abbiamo visto nei precedenti episodiè molto turbato per ciuò che ha fatto a Hope. il giovane convinto che la sua compagna lo avesse tradito con Thomas ha ...

Hope e Thomas tornano insieme? Le anticipazioni dinoterà che Hope è molto vicina a Thomas e ne sarà molto preoccupato. Il giovane Forrester farà credere alla sia famiglia di essere ...Nuovo appuntamento oggi martedì 15 febbraio 2022 , con la soap americana. Nella puntata odierna Steffy è grata a Finn per le sue premure edice a Hope che è una persona eccezionale e spera di non deluderla mai più. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'...Steffy per ovvi motivi ha difficoltà a nascondere l’agitazione quando Finn commenta quanto accaduto a Thomas durante il delirio allucinatorio. Ridge confessa a Brooke la propria paura nell’aver ...Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Steffy e Liam arrivano in ospedale facendo finta di essere stati in posti differenti così da non destare sospetti. Trovano Hope e Ridge che danno loro una bella ...