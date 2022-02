Basket femminile | Serie A1 2021-2022 | la Reyer Venezia batte San Martino di Lupari nel derby veneto

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) E’ l’Umanaad aggiudicarsi ilcontro la Fila Sandi, nel recupero della sedicesima giornata diA1 di. Dopo 35? di puro equilibrio le lagunari trovano il break decisivo per involarsi verso il successo in questa serata. Grazie alla vittoria odierna la squadra di Andrea Mazzon sale a quota 26 punti al secondo posto solitario alle spalle di Schio (32 punti), mentre la Fila rimane al sesto posto con 18 punti. Autentiche trascinatrici delle oro-granate le azzurre Debora Carangelo (15 punti) e Martina Bastano (12 punti), insieme ai 14 punti di Ndour. Alle padrone di casa non bastano i 24 punti di Kelley e i 12 di Ilaria Milazzo. Dopo un inizio di match in equilibrio (2-2), la ...

ABCCastello : #femminile Tra conferme, novita e la preziosa collaborazione con l'@usebasket, il Basket Castelfiorentino getta le… - Tgyou24 : Si rinnova la sfida tra Nico Basket Femminile e San Salvatore Selargius in occasione del recupero della dodicesima… - OA_Sport : Tutte le avversarie delle selezioni italiane negli Europei cadetti di pallacanestro, dall'U20 all'U16, sia maschile… - SportLUISS : ?????Le ragazze di #BasketFemminile compiono una vera e propria impresa sportiva, raggiungendo per la prima volta l… - OA_Sport : Basket femminile: tra vicende di vario genere, si sono concluse le qualificazioni ai Mondiali 2022

Grazie a una prodigiosa accelerazione nell'ultimo quarto, la Techfind San Salvatore Selargius piega le resistenze di un'orgogliosa Nico Basket e brinda alla nona vittoria stagionale nel campionato di ...Se da un lato la pandemia ha frenato e complicato l'attività sportiva, dall'altro la stagione in corso rappresenta per il Basket Castelfiorentino quella in cui gettare le basi per un rilancio del ...