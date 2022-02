Ascolti tv ieri | martedì 15 febbraio | dati auditel e share | chi ha vinto?

Advertising

QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: ieri il programma di #Canale5 ha segnato il 18.97% di share attiva e 2.29… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 14 Febbraio Su Rete4 #QuartaRepubblica ha intrattenuto nel programma di ieri 829.000 telespet… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 14 Febbraio #PresaDiretta ha registrato nel programma di ieri 1.157.000 telespettatori pari a… - VigilanzaT : @RitaRita17m @IaconaRiccardo @Presa_Diretta Il risultato di ieri sera dimostra che, anche in una serata dominata da… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv lunedì 14 febbraio 2022, Makari 22.9%, GF Vip 22.5% -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

... che con "Veleno 7" nel 2019 avevano totalizzato in 24 ore 1,8 milioni di" e debuttando al ... "Brividi" ha esorditoanche nella Billboard Global , la classifica settimanale stilata dalla ..., 14 febbraio, daytime Mediaset: i dati auditel dei maggiori programmi pomeridiani Dopo aver parlato, in altri articoli, degliche, 14 febbraio 2022, hanno registrato tutti i ...Eccoci qua a parlare degli ascolti che ha totalizzato la quarantunesima puntata del Gf Vip 6 andata in onda ieri sera che, come sempre, è stata ricca di emozioni e colpi di scena. L’apoteosi, però, si ...Spettacoli e Cultura - Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 26 gennaio .... Su Canale Cinque arranca Viaggio nella Grande Bellezza " ...