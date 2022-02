Amici, LDA crolla sul palco: “Non ho respirato…” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Durante il talent di Amici, LDA è praticamente crollato sul palco e le dichiarazioni hanno lasciato tutti senza parole: “Non ho respirato”. Ecco cosa è accaduto. Il talent Amici condotto da Maria de Filippi garantisce sempre colpi di scena e sorprese. La corsa al serale diventa animata, con i concorrenti che non si risparmiano e cercano in tutti i modi di colpire la giuria. Il tutto per guadagnarsi un posto di rilievo e per cercare pubblicità attraverso il rinomato talent condotto dalla De Filippi, ormai punto fermo delle trasmissioni Mediaset. Amici lda (web source)Durante uno degli ultimi appuntamenti c’è stato però un momento di grande apprensione. Questo dovuto alle condizioni di salute di LDA. Quest’ultimo ha infatti ricevuto un appunto dell’artista italiana e di successo Emma ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Durante il talent di, LDA è praticamenteto sule le dichiarazioni hanno lasciato tutti senza parole: “Non ho respirato”. Ecco cosa è accaduto. Il talentcondotto da Maria de Filippi garantisce sempre colpi di scena e sorprese. La corsa al serale diventa animata, con i concorrenti che non si risparmiano e cercano in tutti i modi di colpire la giuria. Il tutto per guadagnarsi un posto di rilievo e per cercare pubblicità attraverso il rinomato talent condotto dalla De Filippi, ormai punto fermo delle trasmissioni Mediaset.lda (web source)Durante uno degli ultimi appuntamenti c’è stato però un momento di grande apprensione. Questo dovuto alle condizioni di salute di LDA. Quest’ultimo ha infatti ricevuto un appunto dell’artista italiana e di successo Emma ...

Advertising

Emanuel78762788 : @Starry_night008 @ArtecoLily Lda ha molti più ascolti su brani che, per quanto possano risultare scontati o banali,… - anteprima24 : ** #Amici, #Lda in lacrime: 'Essere il figlio di Gigi D’Alessio non è facile. Ho paura' ** - Angelapalmas2 : RT @AmiciUfficiale: Un momento di crisi per LDA, la prof Pettinelli si confronta con Albe e tante bellissime sorprese di San Valentino… Cli… - Costanzarossa91 : #Amici21 Per tutti quelli che dicevano che Lda era invidioso di Alex, guardatevi il video e vedete quanto è bella l… - aromik_7 : @fenol_ftaleina Conta che gli ascoltatori mensili di lda sono anche da prima di amici con inediti e vari feat, il p… -