Sofia Goggia argento alle Olimpiadi: la discesa della rinascita, medaglia dopo l'infortunio – VIDEO (Di martedì 15 febbraio 2022) Sofia Goggia è riuscita nell'impresa di conquistare una medaglia in discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Tre settimane fa sembrava tutto compromesso dopo l'infortunio patito a Cortina d'Ampezzo, in seguito a una caduta in superG sulle nevi dolomitiche. Oggi la bergamasca si mette al collo l'argento, dopo essersi resa protagonista di un clamoroso recupero fisico. La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha inscenato un'eccellente prova sulla pista di Yanqing e ha sognato addirittura di vincere il titolo a cinque cerchi per la seconda volta consecutiva, ma nel finale una strepitosa Corinne Suter è riuscita a operare il doloroso sorpasso. Nell'ultimo intermedio, infatti, Sofia ...

