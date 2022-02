Si scopre che la camorra assicura un welfare avanzato. E lo stato? (Di martedì 15 febbraio 2022) Credevamo che la camorra fosse un’organizzazione tribale, arcaica, familistica e invece, attraverso la narrazione di Roberto Saviano, scopriamo che è dotata di un sistema di welfare più avanzato di quello della società legale e riconosce coppie di fatto e pensione di reversibilità. La prima puntata della preziosa trasmissione Insider dello storico (non certo più solo scrittore) Roberto Saviano conferma tutto quello che, da farmacoeconomista di ruolo presso uno dei più prestigiosi Istituti di Ricerca sul cancro di Italia, scrivo inascoltato da anni: il farmaco è oggi la principale risorsa economica su cui costruire non solo la migliore Sanità ma anche il welfare del terzo millennio per i paesi produttori come l’Italia, mentre al momento, per interessi esclusivamente privati e lobbistici, rappresenta solo un costo sempre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Credevamo che lafosse un’organizzazione tribale, arcaica, familistica e invece, attraverso la narrazione di Roberto Saviano, scopriamo che è dotata di un sistema dipiùdi quello della società legale e riconosce coppie di fatto e pensione di reversibilità. La prima puntata della preziosa trasmissione Insider dello storico (non certo più solo scrittore) Roberto Saviano conferma tutto quello che, da farmacoeconomista di ruolo presso uno dei più prestigiosi Istituti di Ricerca sul cancro di Italia, scrivo inascoltato da anni: il farmaco è oggi la principale risorsa economica su cui costruire non solo la migliore Sanità ma anche ildel terzo millennio per i paesi produttori come l’Italia, mentre al momento, per interessi esclusivamente privati e lobbistici, rappresenta solo un costo sempre ...

