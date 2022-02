Sampdoria, Gabbiadini manda un messaggio ai tifosi: le parole (Di martedì 15 febbraio 2022) La Sampdoria sembra essere in netta ripresa dopo il ritorno in panchina di Marco Giampaolo, e poco fa ha ricevuto un importante messaggio da uno dei suoi calciatori. Manolo Gabbiadini infatti ha mandato un messaggio sui social dopo l’operazione di oggi. L’attaccante della squadra genovese si era infortunato durante la partita in casa contro il Sassuolo, procurandosi un lesione del legamento del ginocchio sinistro. Sampdoria Gabbiadini infortunio Operato oggi a Bologna ha mandato su Instagram un messaggio per informare tutti i fan della buona riuscita dell’intervento. Ora il giocatore blucerchiato ha di fronte a se la riabilitazione, e farà sicuramente di tutto per ... Leggi su rompipallone (Di martedì 15 febbraio 2022) Lasembra essere in netta ripresa dopo il ritorno in panchina di Marco Giampaolo, e poco fa ha ricevuto un importanteda uno dei suoi calciatori. Manoloinfatti hato unsui social dopo l’operazione di oggi. L’attaccante della squadra genovese si era infortunato durante la partita in casa contro il Sassuolo, procurandosi un lesione del legamento del ginocchio sinistro.infortunio Operato oggi a Bologna hato su Instagram unper informare tutti i fan della buona riuscita dell’intervento. Ora il giocatore blucerchiato ha di fronte a se la riabilitazione, e farà sicuramente di tutto per ...

Advertising

DiMarzio : .@sampdoria: le condizioni di #Gabbiadini dopo l’intervento - sampdoria : ?? | MESSAGE Il ringraziamento di #Gabbiadini ai tifosi: «Voglio tornare presto a farvi esplodere nei #derby». ?? - LLino973 : @SkySport In bocca al lupo, tornerai più forte di prima. #Gabbiadini #SerieA #Sampdoria - andreastoolbox : Infortunio Gabbiadini, operato l'attaccante della Sampdoria: 'È andata, tutto ok' | Sky Sport - sportli26181512 : Sampdoria, intervento perfettamente riuscito per Gabbiadini: Prosegue intanto la preparazione della squadra: progra… -