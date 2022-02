Roma, paura a Tor Sapienza: incendio in casa, salvata una persona. Quattro vigili del fuoco e un poliziotto intossicati (Di martedì 15 febbraio 2022) Mattinata di fuoco nella Capitale. Prima il terribile incendio in zona Appio Latino, in via M.Amari 48, dove intorno alle 7.50 un uomo di 65 anni ha perso tragicamente la vita, poi ancora fiamme, ma questa volta al terzo piano di un appartamento in via degli Armenti, all’incrocia con via Collatina, nella zona di Tor Sapienza. Leggi anche: Roma, 85enne muore carbonizzata: il Trullo piange ‘Zia Ida’ incendio a Tor Sapienza Sul posto, in via degli Armenti, questa mattina, intorno alle 8.45, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno cercato di domare le fiamme e mettere in salvo l’inquilino dell’appartamento. Durante le operazioni di spegnimento Quattro vigili del fuoco e un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 febbraio 2022) Mattinata dinella Capitale. Prima il terribilein zona Appio Latino, in via M.Amari 48, dove intorno alle 7.50 un uomo di 65 anni ha perso tragicamente la vita, poi ancora fiamme, ma questa volta al terzo piano di un appartamento in via degli Armenti, all’incrocia con via Collatina, nella zona di Tor. Leggi anche:, 85enne muore carbonizzata: il Trullo piange ‘Zia Ida’a TorSul posto, in via degli Armenti, questa mattina, intorno alle 8.45, sono prontamente intervenuti idel, che hanno cercato di domare le fiamme e mettere in salvo l’inquilino dell’appartamento. Durante le operazioni di spegnimentodele un ...

