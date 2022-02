Referendum, l’eutanasia ‘cade’ alla prova della Consulta. In ballo altri sette referendum (Di martedì 15 febbraio 2022) l’eutanasia cade alla prova della Corte costituzionale: inammissibile il quesito referendario. Non sono bastate un milione e 200mila firme, non è bastata la mobilitazione, non sono bastati gli appelli di migliaia di cittadini e cittadine, associazioni, famiglie; non sono bastate le grida silenziose di chi è attaccato a macchinari che respirano, si ‘nutrono’, parlano, in una parola vivono per lui o lei, al suo posto, che chiede da anni di potersi liberare da quel peso, da quella tortura che non può più essere chiamata vita. La Consulta, fa sapere l’Ufficio comunicazione in attesa che venga depositata la sentenza, ha dichiarato il testo inammissibile perché, “a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 15 febbraio 2022)cadeCorte costituzionale: inammissibile il quesito referendario. Non sono bastate un milione e 200mila firme, non è bastata la mobilitazione, non sono bastati gli appelli di migliaia di cittadini e cittadine, associazioni, famiglie; non sono bastate le grida silenziose di chi è attaccato a macchinari che respirano, si ‘nutrono’, parlano, in una parola vivono per lui o lei, al suo posto, che chiede da anni di potersi liberare da quel peso, da quella tortura che non può più essere chiamata vita. La, fa sapere l’Ufficio comunicazione in attesa che venga depositata la sentenza, ha dichiarato il testo inammissibile perché, “a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale,norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe ...

Advertising

fattoquotidiano : INAMMISSIBILE La decisione della Consulta blocca il referendum per l'eutanasia legale @marcocappato “Brutta notizi… - giuliainnocenzi : Se domani la Corte deciderà per l'inammissibilità dei referendum su #eutanasia e #cannabis sicuramente questi signo… - Radicali : Siamo davanti alla Corte Costituzionale, dove oggi si svolge il giudizio di ammissibilità dei Referendum per l’Euta… - JohSogos : RT @gervasoni1968: “Disobbedienza civile” Cappato parla come i no vax e i no vax parlano come Cappato: cambia solo l’oggetto la mentalità è… - venis_77 : RT @PamelaFerrara: La Consulta boccia il #Referendum sull'#Eutanasia perché non sarebbe preservata la tutela minima della vita umana. Che i… -