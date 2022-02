Queste persone non stanno pregando per scongiurare la guerra contro la Russia (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 14 febbraio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra delle persone in ginocchio l’una davanti all’altra. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «14 F E B B R A I O Il POPOLO UCRAINO IN GINOCCHIO, FUORI ALL’ APERTO CON LA NEVE A PREGARE AFFINCHÉ IL SIGNORE LI LIBERI DALLA guerra». Il riferimento è alle notizie che provengono dall’est Europa di un possibile conflitto armato tra Russia e Ucraina, quest’ultima sostenuta dalla Nato. Il contenuto oggetto di verifica è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto non è stata scattata a febbraio 2022. L’immagine circola online dal 2019 e mostra delle persone inginocchiate e in preghiera sulla neve in piazza della Libertà, nella città di Kharkov (Ucraina), come si può verificare qui. L'articolo proviene da ... Leggi su facta.news (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 14 febbraio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra dellein ginocchio l’una davanti all’altra. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «14 F E B B R A I O Il POPOLO UCRAINO IN GINOCCHIO, FUORI ALL’ APERTO CON LA NEVE A PREGARE AFFINCHÉ IL SIGNORE LI LIBERI DALLA». Il riferimento è alle notizie che provengono dall’est Europa di un possibile conflitto armato tra Russia e Ucraina, quest’ultima sostenuta dalla Nato. Il contenuto oggetto di verifica è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto non è stata scattata a febbraio 2022. L’immagine circola online dal 2019 e mostra delleinginocchiate e in preghiera sulla neve in piazza della Libertà, nella città di Kharkov (Ucraina), come si può verificare qui. L'articolo proviene da ...

