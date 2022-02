Quale stage di formazione frequentava lo studente sedicenne morto in un incidente a Fermo (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - Giuseppe, il ragazzo di 16 anni morto nell'incidente stradale che ha coinvolto un furgoncino della ditta in cui era in stage, non era inserito in un percorso di alternanza scuola/avoro, ma in uno di formazione. Lo ha puntualizzato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto nel corso della trasmissione Mattino5. Giuseppe era iscritto al corso triennale presso il centro di formazione professionale 'Artigianelli' di Fermo. L'incidente è avvenuto a Serra dè Conti in provincia di Ancona. Per cause che sono in corso di accertamento, il Ford Transit è finito fuori strada e ad avere la peggio è stato lo studente che è morto sul colpo. L'urto è stato violentissimo e l'uomo che era alla guida è stato sbalzato fuori dal furgone ed è stato ... Leggi su agi (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - Giuseppe, il ragazzo di 16 anninell'stradale che ha coinvolto un furgoncino della ditta in cui era in, non era inserito in un percorso di alternanza scuola/avoro, ma in uno di. Lo ha puntualizzato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto nel corso della trasmissione Mattino5. Giuseppe era iscritto al corso triennale presso il centro diprofessionale 'Artigianelli' di Fermo. L'è avvenuto a Serra dè Conti in provincia di Ancona. Per cause che sono in corso di accertamento, il Ford Transit è finito fuori strada e ad avere la peggio è stato loche èsul colpo. L'urto è stato violentissimo e l'uomo che era alla guida è stato sbalzato fuori dal furgone ed è stato ...

