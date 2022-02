Pnrr, Messa: "Progetti devono essere competitivi e motore per Paese" (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - I Progetti del Pnrr per la ricerca italiana "devono essere competitivi" e devono rappresentare "un motore" per lo sviluppo del Paese. A sottolinearlo è stato il ministro dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del Pnrr, ha rilevato Messa "sono una occasione per il mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare la competitività" ha indicato Messa. Con i fondi del Pnrr, che mirano ad alzare la competitività del Paese, bisogna pensare anche di "fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Idelper la ricerca italiana "" erappresentare "un" per lo sviluppo del. A sottolinearlo è stato il ministro dell'Università e Ricerca, Maria Cristina, parlando con i giornalisti a margine della presentazione, oggi al Cnr, del Rapporto sulla Ricerca e Innovazione in Italia. I fondi del, ha rilevato"sono una occasione per il mondo della ricerca ma attenzione a non dimenticare latà" ha indicato. Con i fondi del, che mirano ad alzare latà del, bisogna pensare anche di "fare ...

