Pechino 2022, Baresi applaude Goggia: “La testa fa la differenza” (Di martedì 15 febbraio 2022) ”La testa fa la differenza, ha dimostrato grande coraggio e determinazione. Fino a 48 ore dalla finale con il Brasile non pensavo di giocare. Pure nel mio caso è stata fondamentale la testa. Certo, c’è il pensiero che uno possa rifarsi male, ma il segreto è proprio nella mentalità. La testa, una volta che inizia la tua gara, fa la differenza”. Lo ha detto l’ex difensore della nazionale italiana e del Milan, Franco Baresi, che si complimenta così con la sciatrice Sofia Goggia, arrivata seconda sul podio nella gara di discesa libera di questa mattina, in un’intervista su notizie.com. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) ”Lafa la, ha dimostrato grande coraggio e determinazione. Fino a 48 ore dalla finale con il Brasile non pensavo di giocare. Pure nel mio caso è stata fondamentale la. Certo, c’è il pensiero che uno possa rifarsi male, ma il segreto è proprio nella mentalità. La, una volta che inizia la tua gara, fa la”. Lo ha detto l’ex difensore della nazionale italiana e del Milan, Franco, che si complimenta così con la sciatrice Sofia, arrivata seconda sul podio nella gara di discesa libera di questa mattina, in un’intervista su notizie.com. SportFace.

