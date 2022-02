Pd | Astorre | rifiuti | Roma autosufficiente grazie a Gualtieri e Alfonsi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 febbraio 2022)– “Per anni abbiamo sentito dire, a torto, che anon si potevano realizzare impianti. E Per anni le province si sono fatte carico deidella Capitale.” “Oggi mi sento di fare un plauso al Sindacoe all’Assessorache stanno lavorando per renderefinalmente. Comprendo le proteste dei territori ma questa linea non può essere messa in discussione. La Capitale sul temapuò e deve essere autonoma”. Lo scrive Bruno, Senatore e Segretario Pd Lazio. (Agenzia Dire)