"Niente congedo mestruale per i trans: non hanno l'utero": Taiwan, l'assurda precisazione del governo (Di martedì 15 febbraio 2022) Taiwan, 15 feb — Lo sapevate? A Taiwan le donne trans non possono beneficiare del congedo mestruale — un giorno libero che il datore di lavoro concede mensilmente alle lavoratrici se il ciclo risulta particolarmente intenso o invalidante — perché non posseggono l'utero e non hanno le mestruazioni. Incredibile, vero? La notizia sta ovviamente nel fatto che nel 2022 ci sia bisogno di specificare l'ovvio: cioè che un uomo, pure se si taglia gli zebedei e si mette la parrucca, non può mestruare e non può quindi godere di diritti riservati alle donne. I trans a caccia dei diritti femminili Bisogna specificarlo, invece, e pure a gran voce: perché quanto pare la condizione femminile, con tutti i suoi peculiari bisogni e diritti, è diventata ormai terreno di ...

