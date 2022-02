Mondo Rai/Appuntamenti e novità (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Altri due episodi della serie “Lea – Un nuovo giorno” saranno in onda domani alle 21.25 su Rai1. Nell’episodio 3, dal titolo “Verità difficili”, si avvicina il compleanno di Martina che aspetta la madre per la sua festa. Arturo, incoraggiato da Lea, confessa alla figlia la verità, che la bambina prende molto male. Intanto Marco e Lea si stanno occupando di Aurora, una sedicenne che vive in un collegio di suore e che pochi giorni prima ha partorito una bambina con l’aiuto del fidanzato… Nell’episodio 4, dal titolo, “Vie di fuga”, Anna affronta Lea, riversando su di lei tutta la sua rabbia. Lea a sua volta affronta Marco: pensa davvero che possano tornare insieme? Martina è tornata in ospedale con Arturo per rimuovere il gesso dal braccio e Marco capisce che il musicista è un serio ostacolo per i suoi piani…. Con la regia di Isabella Leoni, gli attori della serie sono Anna ... Leggi su cityroma (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Altri due episodi della serie “Lea – Un nuovo giorno” saranno in onda domani alle 21.25 su Rai1. Nell’episodio 3, dal titolo “Verità difficili”, si avvicina il compleanno di Martina che aspetta la madre per la sua festa. Arturo, incoraggiato da Lea, confessa alla figlia la verità, che la bambina prende molto male. Intanto Marco e Lea si stanno occupando di Aurora, una sedicenne che vive in un collegio di suore e che pochi giorni prima ha partorito una bambina con l’aiuto del fidanzato… Nell’episodio 4, dal titolo, “Vie di fuga”, Anna affronta Lea, riversando su di lei tutta la sua rabbia. Lea a sua volta affronta Marco: pensa davvero che possano tornare insieme? Martina è tornata in ospedale con Arturo per rimuovere il gesso dal braccio e Marco capisce che il musicista è un serio ostacolo per i suoi piani…. Con la regia di Isabella Leoni, gli attori della serie sono Anna ...

Advertising

lucianonobili : “Per il compenso, non vanno messi i vostri nomi ma vanno trovate altre persone o società…se non ce la fate a filmar… - CEustacchi : E visto che in Italia e nel Mondo non succede nulla sia il tg1 che il tg3 dedicano spazio a un filmicino di Verdone… - Anna586230 : @annamaria_ff Spero si sia capito, riguarda tanti. La Rai ad esempio è sistema! Molti artisti o pseudo tali sono as… - LorenaVitali2 : @HoaraBorselli Bugi@rdo si stanno infettando tra di loro i trisierati e contagiano il mondo...bugi@rdi servi del go… - castell32082033 : RT @lucianonobili: “Per il compenso, non vanno messi i vostri nomi ma vanno trovate altre persone o società…se non ce la fate a filmare, fi… -