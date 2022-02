La (terribile) ricetta degli spaghetti al sugo che fa infuriare lo chef Barbieri

(Di martedì 15 febbraio 2022) Un’influencer anglofona ha letteralmente mandato su tutte le furie Bruno. Loemiliano, ha infatti pubblicato un video reaction all’impresa culinaria davvero da brividi di una tiktoker. La performer, a dire la verità, ha preparato un piatto talmente fuori da ogni concezione di gusto che chiunque si indignerebbe nel vederla all’opera. Figuriamoci un mostro sacro dell’arte della tavola come. Vi raccomandiamo... Brooklyn Beckham s'improvvisa(ma le ricette sono un disastro) La cuoca, infatti, ha pensato bene di preparare un piatto dial pomodoro, messo a cuocere direttamente in forno. Ha inserito la pasta in una pirofila quando era ancora cruda, versandoci sopra la salsa e aggiungendo dell’acqua. Dopo un ...

