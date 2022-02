L elettorale | Zingaretti | ' è pessima | andrebbe cambiata'

Advertising

annalisapanello : RT @ottogattotto: La presenza di #Zingaretti su #Rai1 (mattina e pomeriggio) è assillante e vergognosa. Il buon Nicola ha cominciato la cam… - AngeloniLina : RT @ottogattotto: La presenza di #Zingaretti su #Rai1 (mattina e pomeriggio) è assillante e vergognosa. Il buon Nicola ha cominciato la cam… - danieledv79 : RT @ottogattotto: La presenza di #Zingaretti su #Rai1 (mattina e pomeriggio) è assillante e vergognosa. Il buon Nicola ha cominciato la cam… - Paoletto003 : RT @ottogattotto: La presenza di #Zingaretti su #Rai1 (mattina e pomeriggio) è assillante e vergognosa. Il buon Nicola ha cominciato la cam… - ottogattotto : La presenza di #Zingaretti su #Rai1 (mattina e pomeriggio) è assillante e vergognosa. Il buon Nicola ha cominciato… -

Ultime Notizie dalla rete : elettorale Zingaretti

Il Tempo

'Altro che risoluzione definitiva della questione rifiuti tanto sbandierata dal sindaco in campagna: settantamila tonnellate l'anno di rifiuti urbani continueranno ad andare in Abruzzo. Il sindaco e la sua assessora Alfonsi non riescono proprio a liberarsi delle 2.600 tonnellate di tal ...Da Nicolaa Bruno Astorre passando per l'allora Segretario provinciale Pd Claudio ...Vittorio Ciaramaglia a tentare di convincere Fratelli d'Italia a sganciarsi dalla coalizione...Se rimane questa legge elettorale costruiamo una alleanza su contenuti, se cambia cambieranno gli scenari". Lo ha detto Nicola Zingaretti al sito del Messaggero.“Apprendiamo da un trafiletto sulla stampa che, finalmente, la maggioranza di Zingaretti ha seguito le mie esortazioni ... Auspico, sinceramente, che non si tratti solamente di una parata elettorale ...