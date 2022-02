Inter-Liverpool, Klopp in conferenza: “Dovremo fare gara eccezionale” (Di martedì 15 febbraio 2022) Jürgen Klopp in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale della Champions League Giornata di vigilia per il Liverpool di Jürgen Klopp che domani affronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. L’allenatore dei reds ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Come sta Jordan Henderson?Sta benissimo. Oggi era il secondo giorno di recupero, così come per altri giocatori. E’ stata una sessione tranquilla, non ha problemi, è tornato la scorsa settimana ed è tutto ok. Ha una ferita sul ginocchio, ma a parte questo sta bene. Che partita si aspetta contro ... Leggi su intermagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Jürgeninstampa alla vigilia di, andata degli ottavi di finale della Champions League Giornata di vigilia per ildi Jürgenche domani affronterà l’allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. L’allenatore dei reds ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetastampa pre-partita. Ecco le sue parole. Come sta Jordan Henderson?Sta benissimo. Oggi era il secondo giorno di recupero, così come per altri giocatori. E’ stata una sessione tranquilla, non ha problemi, è tornato la scorsa settimana ed è tutto ok. Ha una ferita sul ginocchio, ma a parte questo sta bene. Che partita si aspetta contro ...

