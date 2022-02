Inter, Inzaghi: «Col Liverpool voglio la mente libera, in attacco…» (Di martedì 15 febbraio 2022) Inzaghi: «Col Liverpool voglio la mente libera, in attacco…». Le parole del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Liverpool. Le sue parole: mente libera – «La squadra dovrà entrare in campo con la mente libera perché, probabilmente, un avversario del genere in un ottavo di finale ti può comportare delle pressioni che invece non ci devono essere assolutamente». PARTITA – «Dovremo essere bravi a gestire la palla come sempre, sapendo che affrontiamo la squadra a parer mio più forte d’Europa in questo momento e che è in un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022): «Colla, in». Le parole del tecnico dell’Simone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il. Le sue parole:– «La squadra dovrà entrare in campo con laperché, probabil, un avversario del genere in un ottavo di finale ti può comportare delle pressioni che invece non ci devono essere assoluta». PARTITA – «Dovremo essere bravi a gestire la palla come sempre, sapendo che affrontiamo la squadra a parer mio più forte d’Europa in questo momento e che è in un ...

Advertising

Inter : Vigilia di #InterLiverpool: le parole di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu in diretta dal Centro Sportivo Suning - DiMarzio : #ChampionsLeague #UCL | @Inter, la probabile formazione titolare di Simone #Inzaghi contro il @LFC - DiMarzio : #UCL, verso #InterLiverpool | Le parole di #Inzaghi in conferenza - infoitsport : Inter-Liverpool, Simone Inzaghi alla vigilia: 'Non partiamo battuti' - infoitsport : Inter, Inzaghi: 'Per 70' un grandissimo derby. Scudetto fino all'ultima giornata' -