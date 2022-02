Inquinamento, finisce la tregua Covid. Emissioni di Co2 europee tronate sui livelli pre-pandemia. In Italia incremento del 3% (Di martedì 15 febbraio 2022) Nel terzo trimestre del 2021, le Emissioni di gas serra dell’Unione europea sono tornate a livelli appena inferiori a quelli pre-pandemia. Lo certifica Eurostat, sulla base delle stime trimestrali delle Emissioni che tra luglio e settembre 2021 sono state pari a 881 milioni di tonnellate di CO2-equivalenti. Si tratta di un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2020 e quasi allo stesso livello del periodo pre-pandemia, causato essenzialmente dalla ripresa economica. Nel terzo trimestre 2019, infatti, le Emissioni erano state pari a 891 milioni di tonnellate. L’aumento delle Emissioni in Italia è stato di poco più del 3% rispetto al terzo trimestre del 2020. Incrementi simili in Germania, Francia e Spagna. Mentre diminuiscono i gas ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Nel terzo trimestre del 2021, ledi gas serra dell’Unione europea sono tornate aappena inferiori a quelli pre-. Lo certifica Eurostat, sulla base delle stime trimestrali delleche tra luglio e settembre 2021 sono state pari a 881 milioni di tonnellate di CO2-equivalenti. Si tratta di un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2020 e quasi allo stesso livello del periodo pre-, causato essenzialmente dalla ripresa economica. Nel terzo trimestre 2019, infatti, leerano state pari a 891 milioni di tonnellate. L’aumento delleinè stato di poco più del 3% rispetto al terzo trimestre del 2020. Incrementi simili in Germania, Francia e Spagna. Mentre diminuiscono i gas ...

