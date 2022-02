Il lento allentarsi della morsa franchista visto dai tavoli del Café Gijón

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 15 febbraio 2022) Pubblicato per la prima volta in Spagna nel 1977, La notte che arrivai aldi Francisco Umbral (nato a Madrid nel 1932, morto nel 2007) è il libro rapido e affascinante in cui lo scrittore spagnolo racconta i suoi debutti letterari nella Spagna tra Cinquanta e Settanta su cui l’ombra del franchismo andava appena appena affievolendosi. Umbral ha scritto romanzi e biografie importanti, ma in questo libro coltiva pagina dopo pagina il gusto delle linee veloci, quelle che conservano “l’aroma di quarto d’ora” in cui sono state scritte. Il mio vecchio amico Carlos D’Ercole (gran fruitore dell’immane opera giornalistica e letteraria di Umbral) ha voluto a tutti i costi che le Edizioni Settecolori governate da Stenio Solinas lo pubblicassero in una loro splendida collana di ritrovamenti novecenteschi. E siccome Carlos ha ai miei occhi una grande ...