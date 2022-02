Gli interventi più hardcore di Merih Demiral (Di martedì 15 febbraio 2022) Merih Demiral coi capelli sempre corti, la faccia sempre truce, qualche cerotto posizionato sopra la faccia come nei manga. Quando si presenta così ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro la Lazio, gli chiedono da dove venga il cerotto e lui non sa cosa rispondere, è semplicemente normale uscire da una partita con le ferite: «Ogni partita c’è qualcosa. Anche qua, anche qua» indicandosi gli occhi (?!). Poi dice: «Ma va bene, a me piace. Sono più bello così». Ecco, questa è una buona definizione per Merih Demiral: uno di quei difensori per cui è normale uscire da una partita feriti, che sul campo da calcio si sentono in battaglia. Le botte fanno crescere, le ferite abbelliscono. Il suo arrivo nell’Atalanta di Gasperini era il più classico dei match made in heaven: una squadra che trasforma il gioco del calcio ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 15 febbraio 2022)coi capelli sempre corti, la faccia sempre truce, qualche cerotto posizionato sopra la faccia come nei manga. Quando si presenta così ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro la Lazio, gli chiedono da dove venga il cerotto e lui non sa cosa rispondere, è semplicemente normale uscire da una partita con le ferite: «Ogni partita c’è qualcosa. Anche qua, anche qua» indicandosi gli occhi (?!). Poi dice: «Ma va bene, a me piace. Sono più bello così». Ecco, questa è una buona definizione per: uno di quei difensori per cui è normale uscire da una partita feriti, che sul campo da calcio si sentono in battaglia. Le botte fanno crescere, le ferite abbelliscono. Il suo arrivo nell’Atalanta di Gasperini era il più classico dei match made in heaven: una squadra che trasforma il gioco del calcio ...

EnricoLetta : Il tempismo è tutto. Lo si è capito da tante lezioni imparate nelle passate crisi quando gli interventi furono tard… - ItPrevidenziali : .@MiCamilleri: 'Se si aggiunge la spesa di carattere assistenziale che l’INPS eroga con un’apposita Gestione per gl… - albertotozzi3 : RT @lllll66099563: Tutti parlano del fatto che per colpa dei novax che affollano gli ospedali la gente è costretta a rinunciare a visite, i… - PaolaSimonin : RT @lllll66099563: Tutti parlano del fatto che per colpa dei novax che affollano gli ospedali la gente è costretta a rinunciare a visite, i… - PrinceDavid_BEL : @Pa0l029 ma pensa te...dopo gli interventi di US, Germania, UK e Francia arriva lui e proprio oggi la breaking news… -