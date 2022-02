Formazioni ufficiali Cremonese-Parma, Serie B 2021/2022 (Di martedì 15 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Cremonese-Parma, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022. I lombardi vogliono un successo per rimanere in corsa per la promozione diretta, mentre i ducali, che invece cercano punti per salire in zona playoff. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.30 di martedì 15 febbraio. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Le Formazioni ufficiali Cremonese: in attesa Parma: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Ledi, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di. I lombardi vogliono un successo per rimanere in corsa per la promozione diretta, mentre i ducali, che invece cercano punti per salire in zona playoff. Fischio d’inizio fissato per le ore 18.30 di martedì 15 febbraio. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Le: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

ILOVEPACALCIO : Foggia-Palermo: le formazioni ufficiali - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Serie C, non solo Juve Stabia-Catania: le formazioni ufficiali dei match delle 14:30 - PassioneMessina : Le formazioni ufficiali. Panchina per Carillo e Marginean. Esordio per Camilleri al centro della difesa con Celic.… - C1946d : Formazioni ufficiali #juvestabiacatania fonte immagine : profilo ufficiale Facebook Catania calcio - news_catania : #JuveStabiaCatania: le formazioni ufficiali -