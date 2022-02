Fai l’amore ma non vieni quasi mai? Devi allenare il muscolo dell’orgasmo! (Di martedì 15 febbraio 2022) Ebbene sì, esiste un “muscolo dell’orgasmo” che ha bisogno (come tutti i muscoli) di essere allenato: sei pronta a scoprire qual è? Non Devi per forza rispondere a questa domanda ma noi te la faremo comunque: quante volte, ahi noi, ti è capitato di fare l’amore e… di non raggiungere l’orgasmo? No, non dircelo: studi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 15 febbraio 2022) Ebbene sì, esiste un “dell’orgasmo” che ha bisogno (come tutti i muscoli) di essere allenato: sei pronta a scoprire qual è? Nonper forza rispondere a questa domanda ma noi te la faremo comunque: quante volte, ahi noi, ti è capitato di faree… di non raggiungere l’orgasmo? No, non dircelo: studi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

batcavernaporno : @XS_meli Messa in questo modo mi fai venire una voglia di prenderti, fare l'amore subito... Chi me lo ha fatto fare a me?????? - sld19111 : @manuel_bortuzzo Più coatte di lei queste scarpe . Prima l’hai fatta come la merda e poi ora amore e tesoro . Ma ce la fai? - chaaaarlona : mi hai fatto stare talmente male che tutto l’amore che avevo per te si è trasformato in un tale odio da non riuscir… - fataignorante72 : Nathalie dice che lei non è riuscita a crearsi un rapporto con Baru per via di Jess… amore ma quello@ti ha dato il… - lucyLP81866 : @gunsnroses Siiiii, mi fai nascere un sorriso grande cosí ?? Sai ANGELO MIO ?? ?? ?? ogni volta che metto la felpa o la… -

Ultime Notizie dalla rete : Fai l’amore Fai l’amore ma non vieni quasi mai? Devi allenare il muscolo dell’orgasmo! CheDonna.it