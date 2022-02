Effetto Covid sulle pensioni: per Inps risparmi per 1,1 miliardi (Di martedì 15 febbraio 2022) Effetto Covid sulla spesa pensionistica. Nel 2020, anno in cui è inziata la pandemia, si è registrato infatti un drammattico eccesso di mortalità. Una triste contabilità che ha portato tuttavia a un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022)sulla spesastica. Nel 2020, anno in cui è inziata la pandemia, si è registrato infatti un drammattico eccesso di mortalità. Una triste contabilità che ha portato tuttavia a un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nel 2020 l'Inps ha risparmiato in spesa per pensioni 1,1 miliardi a causa dell'eccesso di mortalità per Covid. E' q… - MediasetTgcom24 : Pensioni, effetto Covid: l'Inps 'risparmia' 1,1 miliardi sul 2020 e quasi 12 fino al 2029 #covid… - LaStampa : Pensioni: effetto Covid, l’Inps risparmia 1,1 miliardi - IlnazionalistaD : RT @HuffPostItalia: L'effetto Covid sulle pensioni: nel 2020 l'Inps ha risparmiato più di un miliardo - Axeloix : RT @SecolodItalia1: Effetto Covid: l’Inps ha risparmiato 1,1 miliardi di euro nel 2020, quasi 80mila pensioni in meno -