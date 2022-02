Dove vedere Paris Saint Germain-Real Madrid del 15 febbraio 2022 (Di martedì 15 febbraio 2022) Martedì 15 febbraio Paris Saint Germain e Real Madrid si affronteranno al Parco dei Principi nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I padroni di casa allenati da Mauricio Pochettino affrontano i campioni spagnoli del Real, guidati dal tecnico italiano Carlo Ancelotti. Non sarà una partita come tutte le altre per Messi, che prima di approdare a Parigi è stato l’incubo delle Merengues indossando la maglia numero 10 del Barcellona. Non lo sarà nemmeno per il fuoriclasse francese Kylian Mbappè, accostato più volte al Real sia nell’ultima finestra di calciomercato estiva sia a gennaio. Di seguito le informazioni su Dove vedere PSG-Real Madrid del 15 ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 febbraio 2022) Martedì 15si affronteranno al Parco dei Principi nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I padroni di casa allenati da Mauricio Pochettino affrontano i campioni spagnoli del, guidati dal tecnico italiano Carlo Ancelotti. Non sarà una partita come tutte le altre per Messi, che prima di approdare a Parigi è stato l’incubo delle Merengues indossando la maglia numero 10 del Barcellona. Non lo sarà nemmeno per il fuoriclasse francese Kylian Mbappè, accostato più volte alsia nell’ultima finestra di calciomercato estiva sia a gennaio. Di seguito le informazioni suPSG-del 15 ...

Advertising

GassmanGassmann : Così,a caso,faccio zapping,e casco su cribs… sta trasmissione che fa vedere le case dei nuovi ricchi,calciatori etc… - mauroberruto : Sono stato tre volte in #Ucraina, grazie alla pallavolo. Ricordo #Kiev, #Odessa e #Kharkiv dove c'è l'unico monumen… - tuttopuntotv : Dove vedere Paris Saint Germain-Real Madrid del 15 febbraio 2022 - Milannews24_com : Milan Primavera, domani sfida al Torino: dove vedere il match in TV - mrtrevi : RT @claudio301065: Per capire da dove è venuta fuori la lettera di Tiziano Renzi a Matteo e perchè, basta vedere chi sono e quanti sono gli… -