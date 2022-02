Covid: l'Inps risparmia 1,1 miliardi per l’eccesso di mortalità over 65 (Di martedì 15 febbraio 2022) Nel 2020 l’ Inps ha risparmiato in spesa per pensioni 1,1 miliardi a causa dell’ eccesso di mortalità per Covid . E’ quanto emerge dal nono Rapporto di Itinerari previdenziali secondo il quale si... Leggi su feedpress.me (Di martedì 15 febbraio 2022) Nel 2020 l’hato in spesa per pensioni 1,1a causa dell’ eccesso diper. E’ quanto emerge dal nono Rapporto di Itinerari previdenziali secondo il quale si...

