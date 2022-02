Calcio: chiesto il mandato d'arresto internazionale per Robinho (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - La pm del tribunale di Milano Adriana Blasco ha inoltrato al ministero della Giustizia la richiesta di estradizione e il mandato d'arresto internazionale per Robinho, ex attaccante del Milan dal 2010 al 2014, che il mese scorso è stato condannato a 9 anni di carcere in Cassazione assieme all'amico Ricardo Falco per violenza sessuale di gruppo su una ragazza albanese, che subì abusi in un locale milanese la notte del 22 gennaio 2013. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. - (Adnkronos) - La pm del tribunale di Milano Adriana Blasco ha inoltrato al ministero della Giustizia la richiesta di estradizione e ild'per, ex attaccante del Milan dal 2010 al 2014, che il mese scorso è stato condannato a 9 anni di carcere in Cassazione assieme all'amico Ricardo Falco per violenza sessuale di gruppo su una ragazza albanese, che subì abusi in un locale milanese la notte del 22 gennaio 2013.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio chiesto Mandato di arresto internazionale a Robinho per stupro. Ma il Brasile nega l'estradizione Il sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser nel processo d'appello aveva chiesto la conferma delle due condanne. Nelle motivazioni della sentenza di secondo grado la Corte ha scritto che l'ex punta e i ...

Leao, per il rinnovo c'è un intoppo da 16 milioni: tutti attendono il verdetto del Tas Appare una stranezza, invece è proprio così: pesano tanto quei 16 milioni di euro che un tribunale portoghese ha chiesto al giocatore come indennizzo allo Sporting Lisbona per la fuga di quattro anni ...

